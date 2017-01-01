«Ригас сатиксме» в январе перевезло на 0,3% пассажиров больше

Муниципальное предприятие общественного транспорта «Ригас сатиксме» (РС) в январе перевезло 11,817 млн пассажиров - на 0,3% больше, чем в январе 2017 года, и столько же, сколько и в декабре, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь предприятия Виктор Закис.

Больше всего пассажиров в январе было перевезено автобусами - 5,451 млн, в том числе больше всего - автобусами 3-го маршрута (701,363 тыс.), меньше всего - автобусами 57-го маршрута (5040).

Троллейбусами было перевезено 3,557 млн пассажиров, в том числе больше всего - троллейбусами 15-го маршрута (629,070 тыс.), меньше всего - 20-го маршрута (4652).

Трамваями было перевезено 2,808 млн пассажиров, больше всего - трамваями 1-го маршрута (1,092 млн), меньше всего - 9-го маршрута (26,748 тыс).

РС обеспечивает пассажирские перевозки в Риге автобусами, трамваями и троллейбусами. Предприятие принадлежит Рижской думе.