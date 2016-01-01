Подсчитана прибыль «ABLV Bank» за прошлый год

Прибыль «ABLV Bank», акционеры которого решили начать самоликвидацию банка, в прошлом году составила 51,209 млн евро, что на 35,4% меньше, чем в 2016 году, свидетельствует информация банка бирже «Nasdaq Riga».

Активы «ABLV Bank» 31 декабря 2017 года составляли 3,685 млрд евро, что на 4,3% или 164,195 млн евро меньше, чем в конце 2016 года.

Объем вкладов в банке в конце прошлого года составлял 2,68 млрд евро, что на 7,6% меньше, чем в конце 2016 года, а величина кредитного портфеля составляла 997,45 млн евро, что меньше на 0,4%.

Капитал и резервы «ABLV Bank» в конце прошлого года составили 356,98 млн евро.