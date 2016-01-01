Предварительная прибыль «Латвияс газе» уменьшилась на 30,5%

Предварительный оборот АО «Латвияс газе» в прошлом году составил 321,336 млн евро, что на 6,5% меньше, чем в 2016 году, а предварительная прибыль предприятия уменьшилась на 30,5% до 26,048 млн евро, свидетельствует неревизованный финансовый отчет.

В отчете говорится, что рабочую среду «Латвияс газе» существенно изменило открытие в 2017 году газового рынка. Теперь предприятие работает в условиях обострившейся конкуренции с новыми участниками рынка.

Прибыль «Латвияс газе» до процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в 2017 году составила 36,5 млн евро.

После учреждения 22 ноября 2017 года дочернего предприятия АО «Gaso» сегменты торговли и распределения природного газа отделены друг от друга.