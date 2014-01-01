В первый день декларации о доходах подали более 92 000 жителей

В Службу госдоходов (СГД) в течение четверга, 1 марта, было подано более 92 000 деклараций о доходах, сообщает агентство ЛЕТА.

Как отметила представитель СГД Сандра Нотрума, в этом году большая часть людей сделала это с помощью интернета. До 20 часов в электронной системе декларирования СГД (EDS) было получено 92 355 декларацию.

В EDS активность пользователей началась уже с полуночи, и в течение двух часов было подано более 7500 деклараций. Однако наибольшая активность наблюдалась в первой половине дня, когда несколько десятков тысяч пользователей одновременно пытались подать декларации, в связи с тем возникали момента, когда время работы системы увеличивалось. В целом, это не помешало обслужить большее число клиентов, указала Нотрума.

Напомним, 1 марта начинается подача ежегодных деклараций о доходах, и те, для кого их подача обязательна, могут сделать это с 1 марта до 1 июня.

Те, кому подавать декларацию не обязательно, могут сделать это в любое время до 16 июня 2021 года начиная с 1 марта текущего года.

Также в течение всего 2018 года можно просить о возврате переплаченного подоходного налога за 2015 и 2016 годы, а до 16 июня - и за 2014 год.

СГД призывает посылать декларации через систему электронного декларирования.

Декларации в обязательном порядке должны подавать те, кто вел хозяйственную деятельность, получал доходы за границей (моряки), имел налогонеоблагаемый доход в размере более 4000 евро (например, от продажи личного имущества), получил доходы, облагаемые 10%-ной ставкой (например, от дивидендов, от продажи растущего леса или древесины), получал другие облагаемые доходы, за которые в месте выплаты не был удержан налог, например, дары от физических лиц.