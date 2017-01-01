В дополнительных документах «FinCEN» нет доказательств обвинений в адрес «ABLV Bank»

В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») обнародовала 20 различных документов по делу «ABLV Bank», но в них не раскрываются доказательства предъявленных банку обвинений.

Один из документов - «Меморандум доказательств» («Evidentiary Memorandum») в основном закрашен из соображений конфиденциальности.

В нем упомянуты несколько связанных с банком дел, о которых уже говорилось ранее - об утечке денег из Молдавии и Украины, о возможном нарушении санкций в отношении Северной Кореи. Изложена также реакция банка и надзорных органов Латвии.

В обнародованной части меморандума не говорится о взяточничестве должностных лиц, которое ранее упоминалось в докладе «FinCEN».

Раздел «Достоверные причины для выводов о том, что «ABVL» является иностранным финансовым учреждением, которое в высшей степени вызывает опасения по поводу отмывания денег» закрашен почти полностью.

В меморандуме содержатся ссылки на 109 источников, но большинство их не названо. Говорится также о восьми консультациях, но не конкретизировано, с кем они проводились.

Из прилагаемого к меморандуму списка источников не засекречены только открытые источники, например, годовые отчеты «ABLV Bank», которые не дают новой информации.

Остальные обнародованные «FinCEN» документы уже были доступны ранее, например, обзор финансового сектора Латвии, подготовленный генеральным директоратом по экономике и финансам Европейской комиссии (ECFIN).

Как сообщалось, «FinCEN» планировала ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении «FinCEN», руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В течение недели после заявления «FinCEN» о планируемых санкциях из «ABLV Bank» было выведено 600 млн евро.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК), выполняя инструкции Европейского центрального банка (ЕЦБ), с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в «ABLV Bank», а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

Как пояснил председатель КРФК Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза. «Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, КРФК как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты «ABLV Bank» могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро», - сказал Путниньш.

В целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения ЕЦБ «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров в понедельник принял решение о самоликвидации.