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«ABLV Bank» вернул Банку Латвии кредит в размере 297,2 млн евро

LETA
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Izvēlētās kredītiestādes vadītājs - bankas "Citadele" valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Noregulējuma un garantiju fonda daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva piedalās preses konferencē, kurā informē par garantēto atlīdzību izmaksu kārtību AS "ABLV Bank" noguldītājiem | Фото: LETA

«ABLV Bank» вернул сегодня Банку Латвии кредит в размере 297,2 млн евро, который был выдан неделю назад для обеспечения дополнительной ликвидности.

«ABLV Bank» произвел также все процентные платежи и перечислил на счет Комиссии рынка финансов и капитала 480 мон евро на выплату гарантированных возмещений, которая начнется в субботу. С порядком выплат клиенты могут ознакомиться на сайте банка и в интернет-банке.

Пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс подтвердил агентству ЛЕТА, что Банк Латвии получил выданные «ABLV Bank» на прошлой неделе чрезвычайные кредиты на обеспечение ликвидности в размере 297,2 млн евро. Кредитные договоры прекращены досрочно по инициативе Банка Латвии с учетом начала процесса самоликвидации «ABLV Bank», из-за чего первоначальный смысл кредитов на обеспечение ликвидности был утрачен.

Также Банк Латвии получил за время использования кредита процентные платежи. Все ценные бумаги, которые «ABLV Bank» давал в залоу, будут банку возвращены, сказал Силакалнс.

«Надеемся, что удачные кредитные сделки приумножат доверие общества Банку Латвии и его способности ответственно действовать с государственными средствами. Это стало также возможностью для широкого круга людей узнать об еще одной функции национального банка - монетарных операциях и обеспечении ликвидности банковского сектора», - сказал Силакалнс.

Как сообщалось, в целях максимальной защиты клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центробанка акционеры «ABLV Bank» на внеочередном заседании 26 февраля приняли решение о самоликвидации банка.

Проблемы «ABLV Bank» начались после доклада сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») о намерении ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

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