Чиновники не видят препятствий для утверждения плана самоликвидации ABLV Bank

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) в настоящее время не видит препятствий для утверждения плана самоликвидации «ABLV Bank», сообщила на пресс-конференции в пятницу руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда КРФК Елена Лебедева.

«Банк очень ликвидный, такова большая часть его активов. КРФК еще будет анализировать план самоликвидации банка, но в настоящее время, если исходить из финансовых данных, самоликвидация вполне возможный вариант», - сказала она.

5 марта истекает срок, когда «ABLV Bank» должен подать план для оценки в КРФК.

Как сообщалось, «ABLV Bank» принял решение о самоликвидации в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации банка.

«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

«Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации. Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав», - подчеркнул председатель правления «ABLV Bank» Эрнест Бернис.

Как сообщалось, 23 февраля ЕЦБ принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации, которая должна быть проведена в соответствии с нормативными актами Латвии.

КРФК, выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в «ABLV Bank», а в ночь на 24 февраля, с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.