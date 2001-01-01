В ближайшее время консервы «Kaija» вернутся в Россию

Выпускающее рыбные консервы «Kaija» предприятие «Karavela» планирует в марте или апреле начать поставлять продукцию в Россию, сообщил агентству ЛЕТА совладелец предприятия и директор по маркетингу Янис Энделе.

Предприятие пока не начало поставки продукции в Россию, так как январь и февраль были заполнены другими заказами, но это не означает, что предприятие не работает над возобновлением экспорта в Россию, пояснил он. Задержка связана и с оформлением документов.

Какие конкретно продукты планируется реализовать в России, Энделе не сообщил.

Как сообщалось, 15 декабря 2017 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России («Россельхознадзор») отменила ограничения на импорт рыбной продукции латвийского предприятия «Karavela» и эстонского рыбоперерабатывающего предприятия «DGM Shipping».

Вопрос об отмене временных ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений, сообщили в «Россельхознадзоре».

В июле прошлого года российские инспекторы проверяли рыбоперерабатывающие предприятия «Karavela», «Банькис», «Unda», «Sabiedriba IMS» и «Gamma-A».

Россия ввела ограничения на импорт рыбной продукции из Эстонии и Латвии в июне 2015 года.

Основной капитал зарегистрированного в 2001 году предприятия «Karavela» составляет 49,7 тыс. евро, его крупнейшим владельцем является Янис Бите (56%).