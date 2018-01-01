За первый день клиенты «ABLV Bank» забрали почти 6 млн евро

В субботу до конца рабочего дня гарантированные государством вклады были выплачены 378 клиентам «ABLV Bank» на общую сумму 5,9 млн евро, сообщает агентство ЛЕТА.

Ситуация в филиалах банка «Citadele» спокойная, очередей не наблюдалось.

В течение двух дней в колл-центр «Citadele» поступило более 1000 телефонных звонков от клиентов, интересовавшихся возможностью подать заявку на посещение банка и порядком выплаты гарантированных возмещений, в основном от иностранных клиентов банка.

На выплате гарантированных государством возмещений задействовано более 100 сотрудников банка «Citadele», которые в эти выходные дни работают в усиленном режиме.

Как сообщалось, банк «Citadele» сегодня начал выплату гарантированных вкладов в размере до 100 000 евро клиентам «ABLV Bank», принявшего решение о самоликвидации.

Руководитель отдела регулирования и гарантийного фонда Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Елена Лебедева вчера сообщила, что 87,8% клиентов «ABLV Bank» вклады будут выплачены полностью, в том числе они будут выплачены в полном объеме 97,8% местных клиентов.

У «ABLV Bank» в общей сложности 22 830 клиентов, в том числе 8468 местных, из них 7418 - физические, 1050 - юридические лица. Среди 14 362 зарубежных клиентов «ABLV Bank» - 9268 юридических и 5094 физических лица.

Полностью вклады будут выплачены 20 051 клиенту, в неполном объеме - 2779 клиентам, из них 184 - это местные клиенты, в основном юридические лица. Среди 2595 зарубежных клиентов, которым вклады не будут выплачены полностью, 1859 юридических и 736 физических лиц.