Хозяин мясного цеха в Гробине: нелегалом я стал из-за налогов

Нелегальный мясной цех в Гробине был обнаружен после контрольной закупки Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), а его владелец будет оштрафован на 300 евро. Местные жители остановкой работы цеха недовольны, пишет региональное издание Kursas Laiks.

Хозяин цеха Агрис Бунка признает свою вину в том, что не зарегистрировался в нужных учреждениях, но считает ситуацию абсурдной.

«Когда-то мне принадлежал магазин 2 santīmi, где мы пекли и варили разные продукты.

Начались финансовые проблемы, мы не могли заплатить налоги и закрыли магазин, но помещение и оборудование остались.

Теперь ПВС поворачивает ситуацию так, как будто я специально купил оборудование для производства консервов. Но это не так, все это принадлежало мне давно», - говорит он.

В качестве и безопасности своих продуктов он полностью уверен.

«Я покупаю мясо в магазине, у меня есть все чеки и накладные, поэтом нельзя сказать, что мясо некачественно», - говорит предприниматель.

В Гробине о его производстве знали многие, за продукцией ездили и из других городов.