За два дня клиентам «ABLV Bank» выплачено гарантированных возмещений на 8,9 млн евро

За два дня клиентам «ABLV Bank» выплачено гарантированных возмещений примерно на 8,9 млн евро, заявил на Латвийском радио председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

Он положительно оценил то, что клиенты банка не спешат получать возмещения и не создают лишнего ажиотажа.

Гунтис Белявскис, председатель правления банка «Citadele», который выплачивает гарантированные возмещения клиентам «ABLV Bank», в передаче LNT «900 секунд» сказал, что банк ожидал большего интереса клиентов. «Видимо, после прошлых банковских кризисов люди получили уверенность, что, раз уж мы в еврозоне, эти 100 тыс. евро всем гарантированы», - сказал он. Белявскис допускает, что в рабочие дни активность клиентов будет выше.

Он добавил, что гарантированные возмещения выплачены до сих пор примерно 600 клиентам «ABLV Bank».