«Аугстсприегума тиклс» заплатило за акции «Conexus» 57,39 млн евро

Оператор системы электропередачи АО «Аугстсприегума тиклс» (АСТ) заплатил за купленные в прошлом году 34,36% акций оператора системы передачи и хранения газа AО «Conexus Baltic Grid» («Conexus») 57,394 млн евро, сообщил агентству ЛETA председатель правления AСТ Варис Бокс.

Конкретные суммы, заплаченные за акции ООО «Itera Latvija», которому ранее принадлежало 16,05% акций «Conexus», и немецкому концерну «Uniper Ruhrgas International GmbH» («Uniper»), которому принадлежало 18,31% акций, он не назвал.

Для покупки акций АСТ взяло заем в Госказне.

«Покупка акций «Conexus» - экономически выгодная сделка, которая никоим образом не повлияет на тарифы электропередачи. Предполагается, что в этом году государство сделает вложение в основной капитал АСТ в размере этой суммы, погасив тем самым заем. Увеличение основного капитала АСТ запланировано госбюджетом 2018 года. Проценты по займу планируется покрыть из полученных в «Conexus» дивидендов», - сказал Бокс.

Важнейшими целями покупки акций «Conexus» он назвал создание регионального рынка природного газа, дальнейшую интеграцию латвийского энергетического рынка в рынок ЕС, повышение энергобезопасности и конкурентоспособности Латвии.

Модель, при которой оператор системы передачи электроэнергии связан с оператором системы передачи природного газа, действует и в двух других странах Балтии, отметил Бокс.

АО «Conexus Baltic Grid» было учреждено в конце 2016 года путем передачи ему активов газораспределительной системы АО «Латвияс газе».

В настоящее время 34,1% акций «Conexus Baltic Grid» принадлежат «Газпрому», 29,06% - «Marguerite Gas», 34,36% - АСТ, 2,49% - остальным акционерам.