Зарегистрированная безработица в феврале составила 7,1%

В феврале уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 7,1%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем в январе, сообщила в передаче «900 секунд» на телеканале LNT директор Государственного агентства занятости Эвита Симсоне.

В то же время она отметила, что в целом в стране наблюдается тенденция снижения безработицы благодаря росту экономики. По прогнозам руководителя агентства, в марте безработица начнет уменьшаться.

Как сообщалось, в январе уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 7%, что на 0,2 процентного пункта больше, чем в декабре прошлого года.