SEB banka запретил долларовые перечисления в несколько латвийских банков, подтвердили LETA в банке.

Руководитель SEB banka Иева Тетере пояснила, что не проводятся долларовые платежи в банки, которым запрещен прямой доступ к платежам в долларах США.

«Как неоднократно уже упоминалось, финансовые учреждения США уже давно перестали предоставлять услуги по оплате долларами США ряду кредитных организаций, зарегистрированных в Латвии, с учетом рисков, связанных с попытки отмывания денег. SEB banka не хочет участвовать в обход ограничений, установленных банками-корреспондентами США», - заявили Тетере.

Это решение никак не повлияет на клиентов SEB banka. Перечисления в долларах практически не проводятся.