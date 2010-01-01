Еврокомиссия: время легких успехов для Латвии кончилось

Для Латвии этап легких успехов кончился, и модель развития государства нужно менять, говорится в докладе Еврокомиссии о Латвии.

«С 2010 года прирост продуктивности в Латвии составляет в среднем 2,4% в год, что является одним из самых высоких показателей в ЕС. Однако по сравнению с докризисным периодом он уменьшился более чем наполовину. Структурно низкий уровень инвестиций заставляет задуматься о том, что этап легких достижений кончился», - говорится в докладе.

Слабые показатели инноваций, посредственные результаты образования и сокращение количества способных людей в результате эмиграции вызывают опасения за способность экономики увеличивать долю наукоемких отраслей.

Предпринимательская среда в целом благоприятная, хотя сохраняются проблемы с судебной системой и государственными закупками. Латвия выделяется хорошо развитой ИТ-инфраструктурой, услугами онлайн и доступности кредитов. Доверия системе неплатежеспособности по-прежнему нет.

Также Еврокомиссия отмечает высокие затраты на рабочую силу, что вызывает сомнения в конкурентоспобности цен. Также отмечается, что проблема уменьшения бремени субсидий на потребителей электроэнергии не решена до конца.