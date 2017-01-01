Минфин: Латвия получит от США еще больше информации по делу «ABLV Bank»

Со временем Латвия получит от США еще больше информации по делу AО «ABLV Bank», чем уже прозвучало, сообщила сегодня журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Во время ее сегодняшней встречи с заместителем секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршаллом Биллингсли американская сторона не предоставила подробной информации в вопросе о «ABLV Bank», учитывая, что еще не прошел 60-дневный период, когда банк имеет право представить структуре Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») свои аргументы и факты в связи с опубликованным ею докладом. «Через 60 дней США предоставят нашим структурам еще больше информации, чем до сих пор», - пояснила министр.

По ее словам, американские партнеры выразили уверенность в упомянутом в докладе «FinCEN» возможном взяточничестве высоких государственных должностных лиц Латвии. Эта информация со временем тоже будет передана латвийским правоохранительным органам.

На вопрос, получила ли она во время встречи с Биллингсли уверенность в том, что «ABLV Bank» действительно допустил серьезные нарушения, Рейзниеце-Озола ответила, что «FinCEN» не впервые распространяет доклад о финансовом секторе.

США уже давно ожидают от Латвии более активных действий в сфере обслуживания банками рискованных нерезидентов, но не дождавшись их, действуют сами. «Латвия поддерживает инициативу США против легализации преступно нажитых средств через латвийскую финансовую систему. Мы ценим то, что США в этой задаче являются нашими партнерами», - сказала она.

С американскими партнерами сегодня встретилось также руководство Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), но оно не комментирует содержание встречи и ее итоги, учитывая просьбу представителей «FinCEN» соблюдать указанный выше 60-дневный срок.

Как сообщалось, в середине февраля структура Минфина США «FinCEN» объявила, что планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении «FinCEN», руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

26 февраля «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. 3 марта начались выплаты гарантированных возмещений клиентам банка.

Банк отвергает все обвинения «FinCEN», опровергнуть их поручено ликвидаторам.