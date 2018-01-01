«Если говорить про историю с ABLV, то вежливых слов у меня не осталось...»

«Бизнес-среда в Латвии искажена. У нас администраторы неплатежеспособности, судебные исполнители пр. умудряются зарабатывать больше, чем честные бизнесмены. По сути, они являются гробовщиками с высокими зарплатами. И гробовщиков у нас больше чем тех, кто работает. Разве это нормально?» - задается вопросом президент Общества юристов Латвии Айвар Боровков, комментируя последние скандалы вокруг администраторов неплатежеспособности. О том, как он оценивает последние события вокруг скандала с администраторами неплатежеспособности и самоликвидацией ABLV, Боровков рассказал в интервью rus.db.lv.

Напомним, сегодня стало известно, что администратор неплатежеспособного АS KVV Liepājas metalurgs Гунтар Корис в начале марта лишился сертификата администратора процесса неплатежеспособности, поскольку не смог сдать обязательный экзамен. Но это не мешало ему ранее продавать имущество Liepājas metalurgs. В прошлом году нашумела история о задержании администраторов неплатежеспособности Илмара Крумса и Мариса Спрудса. Дело связано с процессом ликвидации Trasta komercbanka. Администраторам инкриминируется вымогательство в организованной группе и легализация преступно нажитых средств.

Почему же в Латвии сфера неплатежеспособности превратилась в полукриминальный бизнес, где вечно происходят скандалы? «У нас изначально многое что было неправильно, - считает Боровков. -

В Латвии всегда были предприимчивые люди, которые, скорей всего, были приближены к политическим движениям, и поэтому могли быстро ориентироваться, где и что можно хватать.

С приватизацией ведь было все то же самое. Пока будет существовать капитал, его всегда будут стараться поделить. Честно или нет - это уже другой вопрос».

Боровков считает, что решение ограничить вознаграждение администраторов неплатежеспособности ничего не даст. «Это крик души министра финансов, которая все это предложила, - считает эксперт. - Ну правда, как же бедный администратор будет выживать на 100 тысяч евро в месяц, он же столько работает! А если серьезно, то это самый настоящий геноцид народа и нам, наверное, пора выходить на улицы».

По мнению юриста, вознаграждение администраторам надо увязать с вопросом сохранения предприятия, а не его ликвидацией. Другими словами, если удалось спасти компанию и ее активы - пусть администратор получает за это деньги. А если не удалось, то не получает ничего. «Ведь какая задача у администратора неплатежеспособности? Схватить, разорвать, уничтожить, - говорит он. - О сохранении компании вообще никто не говорит. Вот когда у нас начнут думать прежде всего об этом, то и денег для администраторов никому не будет жалко».

В этом плане решение банка ABLV пойти по пути самоликвидации может стать прецедентом для других компаний.

«Этому решению можно аплодировать стоя, - говорит Боровков. - Это прекрасный и умный ход, который поможет не разграбить имущество банка. Надеюсь, что ABLV разрешат самоликвидироваться, если не вмешаются еще какие-то «темные силы«. Ведь все сейчас понимают, насколько «жирный» это кусок, тем более перед выборами. Там же можно купаться в деньгах! А если говорить про саму историю с ABLV, то у меня лично вежливых слов не осталось...»

По мнению юриста, тот факт, что Латвия склоняет голову перед США, говорит только о том, что у нас нет независимости. «Вот приехали у нам люди из FInCen и заявили, что им не нравятся еще 10 наших банков, - говорит Боровков. - Но позвольте, мне, может, тоже что-то не нравится, и что? Ну давайте тогда называть вещи своими именами. Давайте честно признаемся, что мы своей страной уже не управляем. Об этом я громко говорил еще до вступления Латвии в ЕС. Меня же закидали камнями. Я же говорил следующее: мы вступили в ЕС, не определив свою идентичность и достоинство. То есть мы вступили в ЕС без достоинства. Я всегда вспоминаю прекрасный кадр из фильма «Слуги дьявола», где бургомистр держит маленькую подушку с ключами от Риги и думает, кому ее отдать.

Стремление вечно попасть в чьи-то руки и обязательно найти себе хозяина - это же убиенно для страны!»

Интервью пятницы с Айваром Боровковым: Если говорить про историю с ABLV, то вежливых слов у меня не осталось... 2

При этом Боровков напоминает, что история развивается циклично, и что нас ждет дальше - покажет время. «История показывает, что искусственно созданные союзы не вечны. В нашем случае получилось показательно: один союз ушел в мир иной, и тут же на смену пришел другой союз. Если отбросить идеологию, о принцип построения этих союзов один и тот же - мы делегируем кому-то свои права. Я все понимаю: когда слишком часто об этом говоришь, то все это выглядит как бесполезное нытье. А жизнь-то наша от этого не меняется...».