Ж/д компании стран Балтии договорились об организации первого совместного маршрута

Железнодорожные компании Латвии, Литвы и Эстонии 12 марта в Риге договорились об организации интермодального контейнерного поезда «Amber Train» по маршруту Шяштокай-Рига-Таллин, сообщили агентству ЛETA представители ГАО «Латвияс дзелзцельш» (ЛДз).

Представители LDz и ее дочерних предприятий ООО «LDZ Cargo» и ООО «LDz Логистика», а также литовской «Lietuvos gelezinkeliai» и эстонской «EVR Cargo» сошлись во мнении о необходимости объединить силы, чтобы ускорить организацию контейнерного поезда по этому маршруту.

Рабочая группа, в которую войдут представители всех трех стран Балтии, разработает конкурентоспособное тарифное предложение и график курсирования контейнерного поезда, а также подготовит предложение услуг для тех владельцев грузов, которые пока не используют для их перевозки железнодорожную инфраструктуру.

Первое заседание рабочей группы планируется провести в конце марта.

Как подчеркнул президент LDz Эдвин Берзиньш, состоявшаяся в Риге встреча и ее результат - хороший пример сотрудничества балтийских стран, потенциал которого используется еще недостаточно.

«В будущем новые возможности может создать строящаяся железнодорожная инфраструктура с европейской шириной колеи, но уже сегодня мы можем работать в имеющейся сети, обеспечивая клиентам удобную и эффективную логистику грузов», - отметил он.