Доставка посылок по ЕС: цена будет ниже, правил для фирм - больше

Более точная информация о расходах на доставку посылок могла бы способствовать доверию потребителей в вопросе торговли и доставки товаров. С этой целью 604 депутата Европарламента (ЕП) против 80-ти несогласных и 12 воздержавшихся утвердили новые правила по доставке посылок в ЕС.

Всем, кто занимается доставкой посылок через границу, надо будет подавать информацию о расходах на наиболее популярные услуги. Европейская Комиссия будет их публиковать на специальном сайте, что позволит потребителям сравнивать цены как внутри своей страны, так и в других странах ЕС, и выбирать наиболее выгодное предложение. Предполагается, что новые правила будут способствовать снижению высоких цен и будут способствовать развитию э-коммерции.

Согласно опросу Еврокомиссии, две трети потребителей отказываются от покупки в интернете, поскольку расходы на доставку слишком велики. А согласно проведенному в 2015 году исследованию, расходы на доставку за рубеж в 3-5 раз дороже, чем в границах страны.

В обжитых местах стоимость доставки посылок определяет конкуренция, а в отдаленных регионах потребителям приходится считаться с небольшим выбором и высокими ценами.

Теперь фирмы, занимающиеся доставкой посылок, должны будут сообщать ответственным органам стран-участниц свой оборот, число доставляемых посылок, число сотрудников, информацию о дочерних фирмах и порядок рассмотрения жалоб.

Это требование не будет относиться к занимающимся доставкой посылок фирмам, действующим в рамках одной страны, и тем, у кого заняты менее 50 сотрудников.

Чтобы вступить в силу, правила еще должен утвердить Совет ЕС.