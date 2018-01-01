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Инфляция 2018: табак и алкоголь станут дороже, фрукты и овощи - дешевле

LETA
Фото: Reuters/ScanPix

В этом году инфляция в розничной торговле может сохраниться на уровне 2,7-2,8%, заявила директор департамента аналитики бизнеса ООО Maxima Latvija Зане Кактиня на презентации «Компаса розничной торговли Maxima».

В прошлом году средний рост цен на продукты питания составил 4,5%. В непродовольственном сегменте цены выросли на 1,5%, в секторе услуг на 3,2%. Общая инфляция на товары и услуги составила в прошлом году 2,9%.

Говоря об изменениях в конкретных ценовых категориях, Кактиня указала, что в прошлом году сильно подорожали молочные продукты, особенно масло. Также дорожали свинина и рыба, свежие овощи и фрукты, яйца. Цены уменьшились на макаронные изделия, минеральную воду и алкоголь.

Кактиня прогнозирует, что инфляцию в этом году в значительной мере определит увеличение акцизного налога на нефтепродукты, алкоголь и табачные изделия. Рост цен будет компенсирован снижением ставки налога на добавленную стоимость на характерные для Латвии овощи, ягоды и фрукты.

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