Министр финансов: в докладе Еврокомиссии о Латвии много некорректной информации

В докладе Европейской комиссии о Латвии содержится много некорректной информации, которую планируется обсудить с ее представителями в надежде на то, что она будет изменена, сообщила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

7 марта Еврокомиссия опубликовала ежегодный доклад о Латвии, в котором, помимо положительных моментов, например, ускорения реформ, перечислены и негативные.

Например, Еврокомиссия указывает на то, что прирост финансирования здравоохранения, вероятно, позволит удовлетворить часть наиболее важных потребностей общества, однако некоторые из недавно принятых решений могут ухудшить доступность услуг. Кроме того, Еврокомиссия считает, что

в Латвии сохраняется высокий уровень неравенства и бедности, что свидетельствует о слабой модели социальной безопасности и слабой системе налогов и пособий.

Как сообщила Рейзниеце-Озола, получив проект доклада Еврокомиссии, Минфин предоставил ей «факты, а не мнение» по всем упомянутым в документе вопросам, но они не были приняты во внимание. «При подготовке столь серьезного документа могут быть разные мнения, но нужно учитывать факты», - подчеркнула министр.

По словам главы Минфина,

Еврокомиссия подчеркивает, что в Латвии недостаточно увеличены налоги на капитал, хотя по некоторым позициям они даже удвоены.

Также Еврокомиссия указывает на то, что Латвия не приняла во внимание рекомендации Всемирного банка, но это неправда, потому что рекомендации были учтены.

Также Еврокомиссия указывает на недостаточное финансирование здравоохранения, хотя в бюджете этого года для него предусмотрен самый большой прирост финансирования, а в целом оно достигает миллиарда евро.

Комментируя высказывания Еврокомиссии о доступности услуг здравоохранения, Рейзниеце-Озола отметила, что неотложные, необходимые для спасения жизни и здоровья медицинские услуги предоставляются всем жителям страны, в свою очередь более обширную корзину медицинских услуг получают те, кто платит налоги.

«И это логично, потому что в основе любого общества лежит принцип солидарности, который предусматривает, что те, кто может, заботится о тех, кто не может. Однако сейчас ситуация такова, что те, кто может, заботится не только о тех, кто не может, но и о тех, кто не хочет.

Для налогоплательщиков это слишком большое бремя. Уплата налогов должна служить мотивацией для получения более широкого перечня предоставляемых государством услуг»,

- подчеркнула министр финансов.

По словам министра, многие вопросы в докладе Еврокомиссии отражены некорректно, поэтому 19 марта она планирует встретиться с представителями комиссии в Брюсселе, а 22 марта запланирована встреча в представительстве Еврокомиссии в Латвии. «Во время встреч я хочу предоставить информацию, которую Еврокомиссия сможет принять во внимание в дальнейшем, но я была бы рада, если бы она пересмотрела уже подготовленный доклад о Латвии», - сказала министр.