Rietumu Banka ввел евро в качестве базовой валюты обслуживания

Правление Банка Rietumu в силу обстоятельств, сложившихся в банковской сфере Латвии, приняло решение о том, что впредь базовой валютой обслуживания расчетного счета является евро.

Клиентам предложено перевести свои долларовые средства в евро, а также использовать эти средства для платежей. Специалисты Банка оказывают в этом клиентам необходимую поддержку. Оставшиеся средства в долларах США конвертируются в евро автоматически.

Решение о переходе к евро как к базовой валюте обслуживания счета принято с учетом того, что поддержание функциональности платежей в долларах США может быть затруднено из-за репутационных проблем латвийской банковской системы.

Это решение будет действовать до тех пор, пока не будут сняты вопросы, имеющиеся у международных партнеров относительно рисков легализации незаконно полученных средств в банковской системе Латвии, и репутация системы не будет восстановлена.