Предрекают конец компаниям-пустышкам и бизнесу нерезидентов

Журнал Ir выступил с ранее непрозвучавшей информацией о том, что долю нерезидентов в банковском секторе Латвии необходимо уменьшить до 5%.

Издание пишет, что после визита в Латвию заместителя секретаря Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом Маршала Биллингсли фактически под бизнесом нерезидентов в Латвии проведена черта - в течение ближайших месяцев Латвия должна продемонстрировать реальные действия по борьбе с отмыванием денег.

«Сейчас ясно, что в очень короткие сроки нам необходимо уменьшить количество компаний-пустышек и бизнес нерезидентов в целом. 5% - это та цель, которой необходимо достичь,» сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Для этой цели «имеются несколько месяцев, чтобы сделать это, не поднимая лишнюю панику».

Журнал отмечает, что доля нерезидентов в банковском секторе Латвии очень большая —их платежи составляют около 40% от всего оборота транзакций, и доля вкладов также около 40%. Большая часть этих денег заходит через компании-пустышки - так называемые компании для перекрытия, в которых не происходит реальной деятельности и которые используются для отмывания денег.

Ссылаясь на неофициальную информацию, журнал Ir сообщил, что во время визита

должностные лица США указали на конкретные банки в Латвии, которые продолжают отмывать деньги,

связанные с попавшими под санкции Северокорейскими компаниями.

Ранее сообщалось, что

среди банковских клиентов Латвии насчитывается примерно 26 081 компания-пустышка.

Их оборот в банках Латвии составляет 36,57%, а в сегменте зарубежных клиентов достигает 44,5%.