Обучение в Академии пилотов airBaltic стоит 69 тысяч евро, но конкурс все равно огромный

В апреле этого года начнет работу Академия пилотов airBaltic Training, которая станет кузницей кадров для авиакомпании.

Хотя обучение профессии пилота стоит больших денег, количество желающих велико - заявки на 15 мест подали более 200 кандидатов.

Ранее SIA airBaltic Training занималось обучением профессиональных пилотов, а теперь в учебном центре открылась академия, куда можно поступить без предварительных знаний. Выпускники академии получат сертификаты пилотов коммерческих самолетов.

«Так как выпускникам академии будет предложена работа в airBaltic, мы хотим, чтобы кандидаты были подходящими и способными освоить профессию на высшем уровне. У компании большой опыт отбора пилотов - за время своей деятельности мы проверили несколько тысяч кандидатов и знаем, что и как искать», - говорит член правления SIA airBaltic Training Паулс Цалитис.

Он подчеркивает, что важны не только знания, но и характер и психологическая устойчивость. «Это должны быть высокомотивированные молодые люди, которые знают, чего хотят, с хорошим здоровьем и знаниями английского. Кроме того, они должны обладать специфическими особенностями - когнитивным мышлением и техническими наклонностями, пространственной ориентацией и способностью принимать решения», - говорит П. Цалитис.

Обучение проходит в течение двух лет, а его стоимость составляет 69 тысяч евро. airBaltic предлагает студентам помощь и посредничество в переговорах с кредитными учреждениями о получении кредита, а после окончания учебы гарантирует работу в компании.

«Подготовка пилотов - дорогой процесс во всем мире. Мы не самые дорогие и не самые дешевые. Мы предлагаем очень обширный теоретический и практический курс обучения, во время которого нужно налетать около 200 часов», - рассказывает П. Цалитис.

После завершения обучения выпускники академии смогут начать карьеру в авиакомпании как вторые пилоты с зарплатой свыше 4 тыс. евро в месяц до уплаты налогов.

В этом году в академии планируется укомплектовать еще одну группу, которая начнет обучение в сентябре.