Опрос: минимум на содержание одного человека - 509 € в месяц. У многих их нет

Жители Латвии в 2017 году указали, что на содержание одного члена домохозяйства необходимо не меньше 509 евро в месяц (в 2016 году - 510 евро), а имеющиеся в их распоряжении доходы составляли 85,7% этой суммы, то есть 437 евро в месяц, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В прошлом году в Латвии 43,6% домашних хозяйств оплачивали повседневные расходы с трудом или с большим трудом. Это на 1,5 процентного пункта больше, чем в 2016 году, согласно данным ЦСУ.

51,2% домохозяйств (на 1,6 процентного пункта меньше) покрывали свои повседневные расходы с небольшими трудностями или сравнительно легко, 5,3% (на 0,2 процентного пункта больше) - легко или очень легко.

В ходе обследования 6000 тыс. домохозяйств ЦСУ опросило 11,3 тыс. респондентов старше 16 лет.