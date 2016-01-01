«Balticovo» планирует вложить 3,3 млн евро в новые курятники

Предприятие по производству яиц и яичных продуктов «Balticovo» планирует вложить около 3,3 млн евро в расширение производства яиц от несушек, которые не содержатся в клетках.

Информация на сайте Бюро по надзору за закупками свидетельствует, что «Balticovo» планирует закупить для производства яиц устройство открытого типа за 1,3 млн евро, устройство открытого типа для выращивания птицы за 1 млн евро и батарею клеток открытого типа для выращивания несушек примерно за 1 млн евро.

Представитель «Balticovo» Агра Лиеге напомнила, что предприятие еще в 2016 году приняло стратегическое решение построить новые курятники с целью расширить производство яиц от несушек, не содержащихся в клетках.

Это решение принято в связи с растущим спросом на такие яйца в Швеции, Дании, Германии и других странах.

Для закупки вышеперечисленного оборудования «Balticovo» планирует привлечь средства из Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села. Заявки на конкурс на поставку оборудования принимаются до 14 апреля.

В 2016 году оборот «Balticovo» составил 44,589 млн евро - на 2,9% меньше 2015 года, прибыль упала в два раза - до 2,713 млн евро.

Крупнейшим владельцем «Balticovo» является компания BCO, которой принадлежат 95,42% акций.