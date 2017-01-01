Показаны новаторские решения для медиа-рынка Балтии

Три балтийских медиа-ресурса — HelloSolynka.com (Латвия), Kisa FM (Эстония) и Nanook.lt (Литва) — показали свои новаторские решения для масс-медиа на первом балтийском «Демо-дне», организованном Baltic Media Accelerator в Риге, в четверг 15 марта. Прошедшее в столице Латвии мероприятие собрало вместе представителей региональных СМИ, научных кругов, start-up и инвесторского сообщества, обеспечив уникальную возможность установить более прочные связи между медиа-индустрией и инвесторами.

Baltic Media Accelerator — это программа акселерации для уже существующих и/или начинающих медиа-компаний Эстонии, Латвии и Литвы, нацеленная на разработку продюсерами, распространителями и потребителями контента новых подходов к его публикации и монетизации. Уникальный обмен опытом в процессе акселерации, профессиональная подготовка и финансирование позволило трем медиа-ресурсам из Латвии, Литвы и Эстонии фундаментальным образом переосмыслить собственные бизнес-модели и способы обращения к аудитории.

Первый раунд приема заявок в Baltic Media Accelerator прошел в сентябре-октябре 2017 года. Из 72 проектов-претендентов из стран Балтии и других государств, для участия в программе акселерации были отобраны три. Последовали несколько месяцев интенсивной работы под руководством менторов — ведущих экспертов отрасли. В этот четверг, 15 марта 2018 года победители представили прототипы своих продуктов аудитории, собравшейся в Стокгольмской экономической школе в Риге.

Программа Baltic Media Accelerator была для участников весьма напряженной, однако дала им ценный опыт. Пройдя через серию семинаров по брендингу, цифровому маркетингу, наращиванию аудитории, бизнес-моделям и др., они переосмыслили свои идеи и превратили их в более жизнеспособные медиа-продукты.

Артур Аукон, один из основателей Kisa FM, нового проекта Raadio 4 (Эстония) не сомневается, что «Baltic Media Accelerator в долгосрочной перспективе окажет позитивное воздействие на региональный рынок СМИ. Во-первых, это прекрасная возможность для участников внедрить их новаторские идеи в области масс-медиа. Во-вторых, для журналистов региона открыт путь к освоению гигантских пластов новаторского опыта, представленного их западными коллегами в ходе обучения и наставничества».

Каролис Пилипас Люткявичус, один из учредителей Nanook (Литва), подчеркивает значимость предоставленного Baltic Media Accelerator бизнес-инструментария: «Мы получили необходимый толчок к выживанию в суровом климате медиа-отрасли Литвы. Нам дали инструменты для улучшения маркетинговой стороны бизнеса, укрепив давно известные нам слабые места».

Елена Деделе и Анна Андина, соучредительницы HelloSolyanka.com из латвийского Даугавпилса, надеются, что программа Baltic Media Accelerator будет запущена еще раз: «Baltic Media Accelerator не только дал нашей команде возможность работать с лучшими в регионе наставниками, получить массу полезной информации и практических знаний за очень короткий срок, но и шанс поверить, что наш проект интересен не только нам, но и что-то значит для молодежи, живущей в Даугавпилсе и Латгалии. Мы надеемся, что новые навыки, которые мы получили, помогут нам расти и развиваться. Мы также надеемся, что Baltic Media Accelerator продолжит работу и в будущем году».

Процесс отбора проектов для Baltic Media Accelerator продемонстрировал, что в рынке СМИ Балтии кроется большой потенциал. Андрес Йиысаар (Таллинский университет), член Консультативного совета Baltic Media Accelerator, указал: «Консультативному совету было весьма трудно выбрать всего три проекта для первого раунда».

Для Мантаса Кондратавичюса, ментора Baltic Media Accelerator из Литвы, особую ценность представляет то обстоятельство, что Baltic Media Accelerator «предоставил знания и методику небольшим, но очень профессиональным командам. Это стимулирует возникновение новых медиа-каналов, а также новых точек зрения на наше общество. Аудитории же это помогает развивать критическое мышление».

Baltic Media Accelerator поддерживается Министерством иностранных дел Соединенного Королевства. Его реализуют компании Aktis Strategy и Breakthrough Media.