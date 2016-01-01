В «Baltic International Bank» сменился руководитель

Отмечается, что вышеупомянутые изменения связаны c преобразованием деятельности банка в соответствии с новой бизнес-моделью, которую банк активно реализует уже с прошлого года. Это должно помочь «Baltic International Bank» расширить свою деятельность в новых направлениях, освоить новые целевые рынки и предложить клиентам высококачественные персонализированные финансовые услуги. В официальном заявлении сказано, что эти тщательно продуманные перемены планировались на протяжении длительного времени. Они позволят банку распределить свои силы в еще лучшем порядке, а также использовать новые возможности.

По сообщениям банка, Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) одобрила вводимые «Baltic International Bank» перемены.

«Мы накопили ценнейший опыт за 25 лет работы в латвийском банковском секторе. Теперь этот же опыт мы объединяем с современными знаниями молодых и энергичных членов нашей команды из разных отраслей. Мы вместе создаем новый банк, который будет сохранять традиции и преемственность и укреплять доверие клиентов», - отметил акционер банка Валерий Белоконь.

Виктор Болбат работал в скандинавском банковском секторе. Он занимал руководящие посты в одном из крупнейших латвийских банков SEB banka В прошлом году В. Болбат присоединился к команде «Baltic International Bank» сначала в качестве советника председателя правления, а с ноября уже был назначен заместителем председателя правления. В. Болбат окончил Стокгольскую школу экономики в Риге (Stockholm School of Economics in Riga) и имеет квалификационную степень магистра в менеджменте (MBA), полученную в Рижской школе бизнеса (Rīgas Biznesa skola).

Напомним, что в январе 2018 года акционеры «Baltic International Bank» приняли решение об увеличении уставного капитала на 6 миллионов евро, активно поддерживая расширение деятельности банка, как в Латвии, так и на других целевых рынках.

С 2016 года в состав Совета «Baltic International Bank» входят бывший дипломат Д-р Ханс-Фридрих фон Плетц (Dr. Hans Friedrich von Ploetz) и бывший директор Антитеррористического центра ЦРУ (CIA’s Counterterrorism Center) Джозеф Кофер Блэк (Joseph Cofer Black). В совете работают также акционер банка Валерий Белоконь и банкир с многолетним опытом Андрис Озолиньш (Andris Ozoliņš).