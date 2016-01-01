«Сокращение доли нерезидентов приведет к тому, что в Латвии останутся 3-4 банка»

Вчера председатель Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш заявил, что допустимый объем бизнеса обслуживания нерезидентов в латвийских банках составляет около 5%. То есть банки в короткие сроки должны сократить обслуживание нерезидентов с нынешних 40% до 5%. Бывший министр экономики и директор исследовательского центра Certus Вячеслав Домбровский считает, что это решение сильно повлияет на доходы бюджета, которые формируются, в том числе, и за счет экспорта финансовых услуг. Кроме того, грядет изменение на всем банковском рынке, где останется место для 3-4 банков.

«Все прозвучавшие месседжы насчет того, что происходит в финансовом секторе, максимально ясны и понятны. - говорит Домбровский. - Что, собственно, произошло? Латвии было дано задание: сократить экспорт финансовых услуг с 40% до 5%. Получается, что нам дано задание сократить долю нерезидентов в 8 раз. Нужно понимать, что обязательно будет зеркальный ответ. А именно - упадут доходы страны от экспорта финансовых услуг».

О каких цифрах идет речь? В 2016 году доходы от экспорта финансовых услуг составили 446 миллионов евро. Если посчитать в расчете на ВВП, то вклад финансового экспорта в экономику составляет 1,01%, а с эффектом мультипликатора - 2,37% (почти 600 млн евро). Кроме того, сокращение денег нерезидентов на счетах в банках - это потеря 7 миллиардов евро (сейчас деньги нерезидентов составляют 8 миллиардов евро, и это почти 40% от всех вкладов в банках).

На вопрос rus.db.lv «Нужно ли Латвии было соглашаться с этим заданием?» Домбровский ответил так: «Мы живем в новой реальности, поэтому для Латвии это уже политический вопрос. Депозиты нерезидентов являются зеркальным отражением экспорта финансовых услуг. Точно так же, как и наличие составов с грузами с востока на нашей железной дороге - это тоже зеркальное отражение транзитной политики. У кого-то есть мотивация для такого решения. В этой мотивации выглядит так: эти 35%, которые хотят сократить, являются клиентами, отмывающими деньги через латвийские банки. Это оценка, полученная по какой-то методологии или же просто сопровождающий конкретное решение пиар? У отрасли есть определенные побочные эффекты - часть переводов может быть непойманным отмыванием денег. Каков этот побочный эффект в процентах - не известно. Точно так же и с транзитом: когда едет состав по рельсам, то он использует дизельное топливо и загрязняет окружающую среду».

Вячеслав Домбровский: "Сокращение доли нерезидентов приведет к тому, что в Латвии останутся 3-4 банка"

Ждет ли латвийский банковский рынок сокращение? Домбровский замечает, что «это естественное следствие данного процесса». «Если мы говорим о том, что разрешено оставить только одну восьмую часть бизнеса по обслуживанию нерезидентов, то можно представить объем этого сокращения. И всего сокращения банковского сектора. Скорей всего, в Латвии останется 3-4 банка, больше просто не нужно».