Latvijas koks: «Наконец-то мы можем строить из дерева здания высотой до шести этажей»

Для строительства в Латвии все чаще используют древесину, поэтому в будущем спрос на этот материал для использования в строительстве будет только расти, сказал агентству ЛЕТА исполнительный директор Латвийской ассоциации деревообрабатывающих предприятий «Latvijas koks» Артур Буконтс.

«Наконец-то мы можем строить из дерева здания высотой до шести этажей, использование дерева в строительстве очень активно обсуждается, ведется работа по его популяризации», - сказал руководитель организации.

Еще несколько лет назад древесину в строительстве использовали сравнительно мало, потому что не хватало соответствующих навыков. «Не хватало знаний на уровне проектировщиков, которые не умели выполнять расчеты, боялись этого материала. Железобетон и металлические конструкции мы знаем и умеем выполнять вычисления, потому что они более популярны в строительном секторе», - сказал Буконтс.

В настоящее время древесина в строительстве становится все более популярной, чему способствует и доступность информации об использовании этого материала. «Постепенно ситуация меняется, открываются новые программы обучения в Латвийском сельскохозяйственном университете, которые непосредственно связаны с деревянными строительными конструкциями. Также в Латвии появились новые предприятия, которые производят деревянные панели и гнутые клееные крупноформатные детали», - сказал руководитель ассоциации.

«Latvijas koks» объединяет деревообрабатывающие предприятия Латвии, которые производят фанеру, пиломатериалы, ДСП, мебель и др. виды продукции.