Премьер готов говорить о ликвидации КОЗ

Премьер-министр Марис Кучинскис готов говорить о ликвидации резко удорожившей электроэнергию системы компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии, но не со всеми предпринимателями сразу.

Сегодня в интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» Кучинскис сказал, что действительность находится где-то посередине: были аргументы и за введение системы КОЗ, и теперь они есть за ее ликвидацию. Будущего для продолжения обязательной закупки он не видит, но пока нельзя лишить разрешений КОЗ всех сразу, процесс, по всей вероятности, будет постепенным.

Вся полученная «Latvenergo» дополнительная прибыль будет направлена на уменьшение КОЗ, напомнил премьер.

В рамках процесса у одной ТЭЦ «Latvenergo» поддержка КОЗ уже снята, второй ТЭЦ лишить ее нельзя, так как это имело бы слишком большие отрицательные последствия, и «Latvenergo» сильно потеряло бы стоимость.

Сейчас в правительстве обсуждается формирование группы экспертов для решения вопроса о КОЗ, чтобы все точки над «и» были расставлены еще при нынешнем правительстве, сообщил премьер.

Ранее министр экономики Арвил Ашераденс, выступая в дебатах в Сейме, заявил, что для правительства настал последний момент подумать о ликвидации КОЗ как пережитка истории.

Ашераденс сообщил, что Минэкономики вскоре достигнет предела своих возможностей в ограничении системы КОЗ.

"Совершенно ясно, что нынешняя модель финансирования КОЗ морально обанкротилась, и общество не готово принимать ее дальше.

Создатели энергетической политики ЕС тоже все громче говорят об отказе от трансграничных запретов, многочисленных и различных механизмов поддержки и искажающих рынок субсидий", - добавил он.

Для введения «зеленой» энергии нужно искать инновационные, эффективные и дальновидные решения, возможно, основанные на принципах рынка, а не финансируемые платежами населения, подчеркнул министр.

Он призвал премьер-министра Мариса Кучинскиса сформировать группу экспертов высокого местного и международного уровня с привлечением в нее политиков, чтобы обсудить отказ от исторически неэффективной системы КОЗ и создать такую систему, которая отвечает интересам общества.