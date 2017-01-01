Банк Латвии в прошлом году заработал почти 24 млн евро

Прибыль Банка Латвии в 2017 году составила 23,884 млн евро - вдвое больше, чем в 2016 году, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе центробанка.

По закону 65% прибыли Банка Латвии или 15,5 млн евро будут перечислены в госдоходы, остальная часть прибыли - в резервный капитал центробанка.

"Банк Латвии получил положительное заключение ревизоров о его финансовых отчетах за 2017 год от аудиторской фирмы "KPMG Baltics", - сообщили в центробанке.

Чистые процентные доходы Банка Латвии в 2017 году составили 71,498 млн евро - на 25,9% больше, чем в 2016 году, в том числе процентные доходы выросли на 34,2% или 35,207 млн евро - до 138,189 млн евро.

Процентные расходы Банка Латвии в прошлом году составили 66,691 млн евро - на 44,4% или 20,51 млн евро больше, чем в 2016 году.

В 2017 году Банк Латвии создал дополнительные накопления для рыночных и кредитных рисков в размере 42,676 млн евро - вдвое меньше, чем в 2016 году.

По закону ревизию финансовых отчетов Банка Латвии выполняют независимые ревизоры, рекомендованные советом Европейского центробанка и утвержденные Советов ЕС.

В 2016 году прибыль Банка Латвии составила 11,773 млн евро.