За год количество вакантных рабочих мест в Латвии выросло на 17,9%

В 2017 году в Латвии было в среднем 17 тыс. вакантных рабочих мест - на 2,6 тыс. (17,9%) больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе в общественном секторе в 2017 году было 6,1 тыс. вакансий - на 11,6% больше, чем в 2016 году, в частном секторе - 10,9 тыс., что на 21,8% больше.

Из всех доступных в Латвии рабочих мест вакантными были 1,9%, в общественном секторе - 2,1%, в частном секторе - 1,8%.

Среднее количество занятых рабочих мест в 2017 году по сравнению с 2016 годов выросло на 8400 или 0,9% - до 895,7 тыс., в том числе в частном секторе - 606,7 тыс., на 7400 (1,2%) больше, в общественном секторе - 289,1 тыс., на 1000 (0,4%) больше.

Самый большой удельный вес вакантных рабочих мест был в основной группе квалифицированных рабочих - 2,9% и в основной группе специалистов - 2,1%.

Самый большой удельный вес вакантных рабочих мест в 2017 году был в госуправлении, отрасли обороны и обязательного соцстрахования - 4,6%, обрабатывающей промышленности и строительстве - 2,3%, здравоохранении - 2,2%.

Самый высокий удельный вес вакантных рабочих мест в прошлом году был зарегистрирован в Рижском регионе - 2,3% или 11,5 тыс., самый низкий - в Курземском регионе - 1% или 800.