Из-за снега и обледенения местами затруднено движение транспорта

В связи со снегом и обледенением утром во вторник затруднено движение по отдельным участкам главных автодорог Курземе и Видземе, сообщает агентство ЛЕТА.

Так, движение затруднено на участке Таллинского шоссе от поворота на Бирини до Айнажи, на участке Видземского шосссе от Виреши до Вецлейцене, на участке Валмиерского шоссе от Стабиле до Валки, на участке Лиепайского шоссе от Аннениеки до Лиепаи, на участке Вентспилсского шоссе от Стразде до Усмы и на всей автодороге Лиепая-Руцава.

В свою очередь по региональным автодорогам движение затруднено в округе Алуксне, Кулдиги, Лиепаи, Салдуса, Талси, Валки, Вентспилса и Валмиеры.

На гранитных автодорогах сохраняются ограничения по массе транспорта.