Вторник, 20 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Министр: для банков «не невозможно» уменьшить количество рискованных клиентов до 5%

LETA
Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола | Фото: Ieva Makare / LETA

Для латвийских банков уменьшить число рискованных клиентов «не невозможно», заявила агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она сообщила, что Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) встретилась с представителями всех работающих в Латвии банков и дала им две недели, чтобы понять, что каждый банк будет делать со своим бизнесом и как проведет реструктуризацию

«Предложение КРФК состоит в том, чтобы запретить так называемые пустые компании, и тогда естественным образом уменьшится число рискованных клиентов. За несколько месяцев банки должны уменьшить число рискованных клиентов до 5%», - сказала министр.

Она считает, что для банков это болезненно и сложно, но не невозможно.

По данным КРФК, среди клиентов латвийских банков имеется 26 081 пустая компания, в том числе две латвийского происхождения. В кредитном обороте их доля составляет 36,57%.

0 Комментарии