FKTK начала проверку возможных счетов дочерей Путина в банках Латвии

Комиссия рынка финансов и капитала начала проверку возможных тайных счетов дочерей президента России Владимира Путина в банках Латвии, заявил в передаче LNT «900 секунд» начальник FKTK Петерс Путниньш.

По его словам, проверка может занять несколько недель.

«Здесь нельзя впадать в другую крайность. Если у человека нет ограничений, он имеет право открывать счет в латвийском банке, в том числе и дочери российского президента, если они не находятся в санкционных списках. Другое дело, если это происходит посредством каких-то компаний, есть некий тайный бизнес и другие вещи, не изученные с точки зрения легализации средств», - сказал Путниньш.

Ранее американский журнал «Mother Jones» опубликовал фрагменты из книги о вмешательстве России в выборы президента США, в которых упоминалось, что дочери президента России имеют в Латвии тайные банковские счета.