«Мы не можем взять и завезти в Латвию зарубежных ИТ-специалистов в контейнерах»

Завезти недостающих Латвии специалистов в области информационных технологий (ИТ) не получится – мы не можем загрузить их в контейнеры и привезти в страну, мы можем только приглашать их приехать, создав для этого благоприятные условия, в интервью DB в рамках проекта «Дигитальной недели» заявил заместитель госсекратаря Министерства экономики Раймонд Алексеенко.

В качестве стран, откуда могут приехать в Латвию работать такие специалисты, Алексеенко назвал Украину и Белоруссию, где зарплаты ниже латвийских. «В любом случае для того, чтобы они сюда ехали, нам необходимо обеспечить специалистам хорошие зарплаты, благоприятную рабочую среду и выдержать конкуренцию с другими рынками – такими, как Литва, Польша, Швеция, Германия и т.д. Страны конкурируют друг с другом относительно того, насколько хорошие условия труда они могут предоставить специалистам, поэтому, конечно, необходимо улучшить условия для их эмиграции», - говорит представитель минэкономики.

Он считает, что облегчение требований к принятию на работу высококвалифицированных зарубежных специалистов - процесс неизбежный, и он уже происходит. За последний год, по словам Алексеенко, уже облегчены требования к началу бизнеса для иностранцев. «Конечно, мы облегчим эти требования, но в любом случае это не означает, что они к нам повалят. Такого не произойдет. Другой важный вопрос – студенты.

Студент, который проучился в Латвии 4 года, уже знаком с Латвией, немного знает латышский язык, и ему не надо говорить «прощай»,

ему необходимо дать в течение полугода рабочее место в Латвии», - говорит Алексеенко.

Алексеенко отметил, что даже при благоприятном раскладе образование в сфере ИТ в Латвии может дать до 1000 абсолвентов в год, а нужно в три раза больше, поэтому Латвия своими силами восполнить эту нехватку кадров не может. «Нам нужно думать не о том, как сделать образование в сфере ИТ среднего качества, но дешевое, а наоборот – сделать очень качественный продукт с востребованными преподавателями, за который студенты будут готовы платить, а предприятия – спонсировать обучение самым талантливым», - считает он.

Если бы в Латвии было высокое качество образования, то Латвийский университет был бы среди топовых университетов мира, а его там нет, подчеркивает Алексеенко. Необходимы преподаватели и инвестиции. Он рассказал, что

через года три на базе РТУ и ЛУ можно ждать новые современные программы обучения в сфере ИТ, которые не будут дешевыми,

но будут востребованными. «Если ты знаешь, что с этой специальностью сможешь заработать 100 000 евро в год, то и в образование будешь готов вложить много денег. Так происходит и за рубежом. Вопрос не в деньгах, вопрос в качестве», - уверен Раймонд Алексеенко.

Он считает, что зарплаты в сфере ИТ в Латвии все еще недостаточно высокие. «Если ты можешь получать в Германии за свою работу 5000 евро в месяц, а в Латвии 2000, то ты захочешь больше». При этом заместитель госсекретаря министерства отметил, что, когда зарубежная компания, которая приходит на рынок Латвии, предлагает работникам зарплату на 20% выше, чем в среднем по отрасли, она может быстро получить всех нужных специалистов. Вывод - необходимо привлечь в Латвии как можно больше таких предприятий, и зарплата в среднем по отрасли ИТ вырастет.