Meridian Trade Bank постепенно переходит на евро как основную валюту

Сокращение объема использования клиентами AS Meridian Trade Bank долларов США началось уже несколько лет назад, сообщила и руководитель отдела маркетинга и развития продуктов банка Элина Ковалева.

С учетом сложившейся ситуации в финансовом секторе этот процесс будет продолжен до тех пор, пока банк полностью не перейдет на евро как основную валюту, rus.db.lv Об изменениях клиенты будут своевременно проинформированы на сайте и в интернет-банке Meridian Trade Bank.

Как ранее писала Dienas Bizness, в последние годы роль доллара в банках Латвии, которые обслуживают нерезидентов, значительно снизилась.

Работающие с нерезидентами банки отказываются от долларовых расчетов, и прогнозируется, что в ближайшее время объемы вкладов в этой валюте будут сокращаться.

По данным Комиссии рынка финансов и капитала, в конце прошлого года объем таких вкладов составлял 4,3 млрд евро, тогда как еще пару лет назад он превышал 8 млрд. Объем вкладов в евро существенно не изменился и сохраняется на уровне свыше 3 млрд.

С учетом тенденций на рынке ожидается, что в будущем объем долларовых депозитов продолжит сокращаться еще быстрее, и этому будет способствовать тот факт, что работающие в Латвии банки продолжают «просеивать» свою клиентскую базу, отказываясь от наиболее рискованных сегментов.