Потребуются 1,5 года и 4,5 млн евро на проект Rail Baltica в аэропорту «Рига»

Разработка строительного проекта станции Rail Baltica в международном аэропорту «Рига», сопутствующей инфраструктуры и эстакады обойдется в 4,5 млн евро, сообщил член правления реализующего проект Rail Baltica в Латвии предприятия Eiropas Dzelzcela linijas Андрис Линужс.

Это один из сложнейших технических проектов Rail Baltica, так как в него входит проектирование не только самой станции, но и совместимости ближайших окрестностей и инфраструктуры, отметил он.

Проектировщикам предстоит разработать проект рельсовых путей протяженностью 4,4 км, включая более 2 км насыпи и более 2 км эстакады. В строительный проект необходимо включить также имеющуюся и планируемую инфраструктуру аэропорта «Рига», пояснил Линужс.

Конкурс выиграло объединение Prosiv, в которое входят итальянское предприятие Sintagma, словацкое Prodex и латвийское Vektors T. Проектирование займет 17 месяцев, после чего планируется объявить закупочный конкурс на строительство.

Как отметила председатель правления аэропорта «Рига» Илона Лице, станция Rail Baltica - элемент, которого аэропорту очень не хватает. Реализованный проект в будущем улучшит сообщение Латвии с другими странами и расширит круг обслуживаемых в аэропорту пассажиров.

Председатель правления совместного предприятия стран Балтии RB Rail Байба Рубеса подчеркнула, что подписанный сегодня договор с Prosiv свидетельствует о том, что проект Rail Baltica продвигается к стадии зрелости.