В ночь на среду пройдет снег, но днем выглянет солнце

В ночь на среду в Латвии ожидается кратковременный снег, температура воздуха понизится до -3..-8 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Днем значительных осадков синоптики не прогнозируют, будет относительно солнечно. Будет дуть слабый или умеренный северный и западный ветер, в среду вечером - юго-западный ветер. Воздух прогреется до -1..+4 градусов.

В Риге ночью возможен небольшой снег, но день ожидается солнечный. Умеренно-сильный северный, северо-западный ветер стихнет. Температура воздуха составит от -4 градусов ночью до +1 градуса днем.