Появились посредники, предлагающие «выгоду» в процессе ликвидации ABLV

В последнее время стало известно о предложениях различных фирм представлять интересы кредиторов в процессе самоликвидации банка, обещая «обеспечить преимущества или другого рода выгоду» в процессе самоликвидации. За такую услугу просят аванс, а также процент от полученной кредитором денежной суммы. Об этом сообщает ABLV, который подал заявление на самоликвидацию.

Банк обращает внимание на то, что процесс самоликвидации банка будет осуществлен строго в соответствии с утвержденным Комиссией рынка финансов и капитала планом самоликвидации и применимым законодательством Латвии — максимально прозрачно и не предполагая внеочередных приоритетов.

Законом Латвии «О кредитных учреждениях» предусмотрена определенная последовательность удовлетворения требований кредиторов.

Обязанностью ликвидаторов является строго соблюдать этот порядок, поэтому никакое удовлетворение требований кредиторов в ускоренном порядке, в обход установленной законом последовательности, невозможно. Также невозможен перевод кредиторов в другую группу кредиторов, требования которых будут удовлетворяться ранее.

В первую очередь планируется обеспечить выплаты, связанные с гарантийным возмещением. Выплата вкладов уже началась 3 марта нынешнего года, обеспечив для этой цели в Фонде гарантии вкладов всю необходимую сумму в размере 480 млн евро. Далее будут удовлетворены остальные требования кредиторов, а в последнюю очередь выплат — требования акционеров.

Банк призывает быть бдительными, получив предложение представлять интересы в процессе самоликвидации ABLV Bank, особенно когда предлагаются преимущества в противоречии с законом — такие предложения не имеют правовой основы.