Суд сместил администратора «KVV Liepаjas metalurgs» Кориса

Сегодня Курземский районный суд в Лиепае сместил с должности администратора неплатежеспособности «KVV Liepаjas metalurgs» Гунтара Кориса, утратившего сертификат, сообщила агентству ЛЕТА представитель суда Велга Лука.

Решение суда не подлежит обжалованию и вступило в силу.

Решение о смещении Кориса будет направлено Администрации неплатежеспособности, которая должна выдвинуть нового кандидата в администраторы. Как правило, это происходит в течение одного-двух дней после получения судебного решения.

Корис лишился сертификата, так как не сдал квалификационный экзамен.