Конфедерация работодателей: «Нельзя все банки класть на плаху!»

Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) призывает укреплять финансовый сектор Латвии и защищать его интересы на уровне ЕС, заявил на собрании конфедерации в среду президент ЛКРД Виталий Гаврилов.

Со своей стороны министр финансов Дана Рейзниеце-Озола заявила, что только быстрое упорядочение финансового сектора означает защиту местных предпринимателей.

«Конечно, нужно бороться с коррупцией и отмыванием денег, но Латвии нужен также сильный и хорошо контролируемый финансовый сектор. Давайте управлять рисками, но сохранять и развивать свою банковскую систему как часть банковской системы ЕС», - сказал Гаврилов.

Он добавил, что интересы США и Европы долго не удастся сбалансировать, поэтому Европа должна взять на себя роль лидера. «Давайте привлечем лучших консультантов из ОЭСР и улучшим банковскую систему. Нельзя все банки класть на плаху», - сказал предприниматель.

По мнению Гаврилова, указанные 5% нерезидентского бизнеса не являются нормальным качественным показателем, потому что за короткое время банки не могут перейти на новую бизнес-модель. «Наоборот, вместо 8 млрд следовало бы поставить цель привлечь 18 млрд нерезидентских вкладов - это вызов для Латвии и Европы. Комиссия рынка финансов и капитала сначала должна консультировать и помогать и только потом наказывать», - считает Гаврилов.

Рейзниеце-Озола заявила, что уровень толерантности стратегических партнеров к латвийскому банковскому сектору очень упал.

«Банки уже сами постепенно отказываются от рискованных клиентов, но этого недостаточно. Нужно избавиться от непонятных клиентов с непонятным денежным потоком. От рисков, которыми мы не можем управлять. Если в ближайшее время мы не предпримем радикальных шагов, Латвия как государство может быть включена в серый сектор, что станет ударом для всех предпринимателей», - сказала министр.

Она отметила, что Европейский центробанк дистанцировался и занял удобную позицию оценивая бизнес-планы поднадзорных банков, а не меры по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств. История «ABLV Bank» - это повод, чтобы поднять вопрос на политический уровень и заставить ЕЦБ активнее участвовать в его решении. Рейзниеце-Озола добавила, что выдвинет эту инициативу на европейском уровне.