Войдет ли Белевич в состав правления Olainfarm?

Совет фармацевтической компании АО Olainfarm не делал намеков о возможных изменениях в составе правления, сообщил член правления Olainfarm Салвис Лапиньш.

В среду состоялось заседание совета предприятия, в повестку дня которого не входил вопрос об изменениях в правлении, ранее прозвучавший в публичном пространстве. По словам Лапипьша, совет рассмотрел работу Olainfarm в первые два месяца года и оценил ее положительно.

В то же время с учетом изменений в структуре акционеров Olainfarm изменения в составе совета и правления возможны. Собрание акционеров предприятия состоится в июне.

На вопрос, может ли совет Olainfarm принять решение об отставке правления либо его части и назначении бывшего министра здравоохранения Гунтиса Белевича, Лапиньш ответил, что не хотел бы комментировать данный вопрос, и это всего лишь спекуляции.

Есть известные правила выдвижения в правление, и это происходит за определенный срок до собрания акционеров.

Лапиньш добавил, что после смерти крупнейшего акционера Валерия Малыгина Olainfarm стал актуальной темой для прессы, и спекуляция относительно назначения Белевича вряд ли будет единственной.