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Рубеса сохранила должность руководителя «RB Rail»

LETA
Байба Рубеса | Фото: Ieva Lūka / LETA

Правление совместного предприятия по внедрению железнодорожного проекта «Rail Baltica» «RB Rail» и его председатель Байба Рубеса продолжат работу, постановил сегодня совет «RB Rail».

Как после заседания совета сообщили его представители, совет поручил правлению улучшить работу и будет наблюдать за тем, как это будет происходить.

Отдельно вопрос об отстранении Рубесы не рассматривался.

Как сообщалось, 1 февраля на собрании акционеров «RB Rail» литовские и эстонские акционеры проголосовали за отставку Рубесы, а руководитель латвийского акционера «RB Rail» «Eiropas Dzelcela linijas» (EDzL) Андрис Линужс воздержался.

Ранее премьер-министр Марис Кучинскис подтвердил, что Латвия поддерживает Рубесу.

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