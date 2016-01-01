Имущество «KVV Liepājas metalurgs», возможно, купил российский миллиардер

Как свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении передачи, Герасименко - настоящий владелец зарегистрированной на Кипре компании «Segoa Ventures Limited», которой принадлежит зарегистрированное в апреле предприятие из Австрии «Smart Stahl», победившее на аукционе по продаже движимого имущества прокатного цеха «KVV Liepājas metalurgs», сообщает агентство ЛЕТА.

В России Герасименко подозревался в краже кредита большого объема из банка. Он был объявлен в международный розыск, в конце 2016 года его задержали на Кипре. Как сообщали СМИ, там он находился и в начале этого года, причем он продолжал удаленно контролировать работу завода в России.

Сейчас обвинения в краже сняты, но против него начато дело по факту злоупотребления служебным положением и осознанным доведением до банкротства.

Австрийское предприятие «Smart Stahl GmbH» должно рассчитаться за оборудование до 31 марта. Изначально последний срок был 21 марта, но австрийское предприятие попросило продлить срок оплаты до 31 марта.

Предложенная «Smart Stahl GmbH» цена составила 1,57 млн евро без НДС или 1,9 млн евро с НДС.

Помимо австрийской фирмы, в аукционе участвовали латвийские предприятия ООО «Tolmets» и ООО «FeLM». Начальная цена имущества составляла 1,33 млн евро.

По данным австрийского ресурса «firmenabc.at», предприятие «Smart Stahl GmbH» основано в апреле 2017 года с основным капиталом 35 000 евро. Единственным его владельцем является зарегистрированная на Кипре «Segoa Ventures Limited». «Smart Stahl Gmbh» характеризуется как холдинговая компания, которая занимается производством и продажей стали, услугами управления и ИТ-услугами.

Администратор неплатежеспособности «KVV Liepаjas metalurgs» Корис принял решение продать имущество предприятия на нескольких аукционах по частям, так как ни один из претендентов на покупку не выполнил требования обеспеченных кредиторов.

АО «KVV Liepаjas metalurgs» было объявлено неплатежеспособным в сентябре 2016 года.