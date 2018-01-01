«S&P» сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне «A-»

Международное рейтинговое агентство «S&P» сохранило кредитный рейтинг Латвии по долгосрочным обязательствам в местной и иностранной валюте на уровне «A-» с положительным прогнозом на будущее, говорится в опубликованном «S&P» сообщении.

«S&P» прогнозирует, что в период с 2018 до 2021 гг. рост латвийской экономики составит в среднем 3% в год, благодаря увеличению инвестиций и благоприятной внешней среде.

Нынешний кредитный рейтинг Латвии поддерживается в основном сильной фискальной позицией государства, отмечает агентство. Долговые обязательства Латвии, которые близки к 30% от внутреннего валового продукта (ВВП), - одни из самых низких в ЕС, и по прогнозам «S&P», продолжат сокращаться.

«S&P» отмечает, что может повысить кредитный рейтинг Латвии, если фискальные результаты государства превысят прогнозы, способствуя более быстрому сокращению долговых обязательств государства по отношению к ВВП, а также если улучшится платежный баланс Латвии.

Однако «S&P» может понизить прогноз будущего кредитного рейтинга Латвии до стабильного, если рост экономики, а значит, и уровень доходов, будет меньше прогнозируемого сейчас.

«S&P» считает, что ликвидация «ABLV Bank» не вызовет фискальных расходов для латвийского правительства, и влияние этого процесса на экономику государства, скорее всего, будет ограниченным. «S&P» отмечает, что события вокруг «ABLV Bank» вызывают главным образом репутационные риски в связи с моделью бизнеса латвийских банков в отношении обслуживания клиентов-нерезидентов. Агентство ожидает, что, с учетом снижения доверия и возможного ужесточения нормативного регулирования, объем иностранных вкладов в государственной финансовой системе, по всей вероятности, продолжит уменьшаться.