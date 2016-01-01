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В прошлом году Расначс в виде зарплаты получил 60 438 евро

Русский TVNET
Дзинтарс Расначс | Фото: Zane Bitere / LETA

В прошлом году министр юстиции Дзинтарс Расначс получил зарплату в размере 60 438 евро, свидетельствует поданная им в Службу госдоходов (СГД) декларация должностного лица.

Как сообщает агентство ЛЕТА, в прошлом году у министра были зарегистрированы и обязательства в размере 67 630 евро. По сравнению с 2016 годом, сумма обязательств сократилась на 7288 евро.

Кроме того, у Расначса также имеется частный пенсионный капитал на третьем пенсионном уровне в размере 17 711 евро.

В собственности министра также две квартиры в Риге и земля с постройками в Беверлинском крае, указано в декларации. Кроме того, он владеет гребной лодкой и автомобилем «Honda CRV».

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