В Саркандаугаве за 60 млн евро будет построен путепровод

В этом году в Риге, в Саркандаугаве, планируется начать строительство путепровода с подъездными путями через железную дорогу Рига-Скулте.

Общие затраты на проект составят примерно 60 млн евро, и большая часть будет покрыта из фондов ЕС. В проекте будут финансово участвовать также Рижская дума и государственный бюджет.

Как рассказала представитель департамента сообщения Рижской думы Уна Ахуна-Озола, затраты на строительство самого путепровода составят 44,24 млн евро, перестройка ул. Твайка обойдется еще в 16,32 млн евро.

Строительство планируется начать в июле этого года.

Проект предусматривает создание двухуровневого пересечения железной дороги Рига-Скулте между просп. Виестура и ул. Твайка. Предусмотрены дороги для автотранспорта, пешеходов и велосипедистов, строительство перекрестка и подъездных путей.

Планируется, что путепровод уменьшит транспортные заторы на направлении в Саркандаугаву.