У экс-министра Белевича и известного бизнесмена Савицкиса новый общий бизнес

Новоучрежденное предприятие экс-министра здравоохранения Гунтиса Белевича и зампредседателя совета Latvijas gāze, председателя правления Itera Latvija и председателя совета хоккейного клуба Dinamo Rīga Юриса Савицкиса SVC Group построит фармацевтический завод в Узбекистане, сообщила в понедельник газета Diena.

С руководством Джизакской области Узбекистана подписан меморандум о намерениях по строительству фармацевтического завода в свободной экономической зоне Zomin Pharm.

«У г-на Савицкиса очень большой опыт в реализации таких проектов в этом регионе - в прошлом году он построил в Узбекистане огромную работающую на газе электростанцию. Наш проект - подобного масштаба. Речь идет о проекте такого же масштаба в фармацевтической сфере, но не о таком предприятии, которое производит лекарства. Речь идет о заводе фармацевтической химии, который производит сырье для заводов, выпускающих готовые лекарства и в той же стране, и в соседних странах, а также на экспорт в ЕС и другие страны.

Мы планируем построить химический фармзавод, у которого будет сертификат GMP

[хорошей производственной практики], дающий возможность поставлять выпускаемые вещества, например, заводу в Германии или нашим «Grindeks» и «Olainfarm» для производства таблеток, ампул и других лекарственных форм», - сказал в интервью газете Белевич.

На заводе планируется также выпускать активные вещества, которые широко используются в фармацевтической индустрии для производства готовых лекарственных форм, но у которых истек срок патентной защиты. Если проект будет реализован, завод сможет выпускать и оригинальные продукты.

Предприятие SVC Group было зарегистрировано 9 февраля 2018 года, его основной капитал составляет 100 тыс. евро. 70% акций предприятия принадлежат Савицкису, по 15% - Белевичу и Айе Румбе.